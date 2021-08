Diktdebutant Ida Frettes «Perverst navn» er ifølge en presentasjon i Bok 365 «en løpende og inntrengende dialog mellom to stemmer, en samtale mellom to personer i en vanskelig, varig og nær relasjon som snakker til, om og på tvers av hverandre.» Videre at det «handler om makt, ulikhet og ubalanse».