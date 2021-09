- Vi kan ikke la bransjen gå til grunne

Her har høna fått et skikkelig sjokk 4

9. desember skal styret i Museene i Sør-Trøndelag (Mist) levere sin innstilling til det de mener er den beste plasseringen for det nye museet for kunst, kunsthåndverk og design. Museet skal inkludere samlingene til både Trondheim kunstmuseum og Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum. Skal prosjektet realiseres kreves det at det kommer kulturmidler til byen.

- Det er på tide at vi tør å stikke frem brystkassa. Vi har to fantastiske samlinger i byen. Dette handler om hvordan vi skal få vist det frem også i fremtiden, sier Karen Espelund, direktør for Museene i Trøndelag.

Hun mener det er viktig at Trondheim får ta en nasjonal posisjon når det kommer til kunst og kultur.

Også kunsthistoriker ved NTNU Margrethe Stang er enig i at det er Trondheims tur nå.

- Men jeg vil advare mot flytte ut fra de eksisterende byggene uten at det er en plan for gjenbruk. Det finnes heller ingen bedre plassering enn i Munkegata og Bispegata, der byggene står i dag, sier Stang.

- Tenk om Lerkendal var stengt

Politikerne Eva Kristin Hansen (Ap), Chrtistianne Bauck-Larssen (H) og Marte Løvik (Sp) er alle enige i at det er Trondheim sin tur.

- Men vi må kanskje slutte å snakke om bare det. Det handler også om at vi må ha et prosjekt å jobbe for. Der er for eksempel Bergen veldig flinke, mener Bauck-Larssen.

Løvik mener det er viktig å få gode debatter rundt lokaliseringen og museumsprosjektet i Bystyret når det skal behandles der mot jul.

- Det er en stor og viktig beslutning, sier hun.

Et av problemene med dagens bygg er at Nordenfjeldske kunstindustrimuseum er i dårlig stand, og måtte stenge for et års tid siden.

- Tenk deg om Lerkendal hadde vært stengt fordi det ikke var bra nok. Nordenfjeldske har en fantastisk samling og det burde vært stort opprør, mener Løvik.

Hansen mener partiene må være flinkere til å jobbe sammen for å få midler og prosjekter til regionen.

- Jeg opplever i stort grad at dette er en debatt som foregår i Trondheim. Det har vært en politisk vilje nasjonalt for å gi penger til Oslo og Bergen. Nå må det komme nasjonale midler til Trondheim og Trøndelag. Det håper jeg vi kan stå sterkere sammen for tverrpolitisk, sier hun.

- Falt mellom to stoler

Den andre delen av debatten gikk til å diskutere fremtiden for landets koronastøtteordninger til kulturlivet. Tidligere i sommer sa kulturminister Abid Raja (V) at ordningene kuttes 31. oktober, for da er det ikke lenger tiltak og heller ikke behov for støtteordninger.

- Det er helt klart at vi er nødt til å fortsette å ha ordninger. Pandemien er ikke over 31. oktober, sier Hansen.

Løvik mener noe med ordningene har fungert, og noe absolutt ikke har fungert.

- Hvis vi stopper ordningene nå vil bransjen møte en brutal virkelighet. Selv om vi ikke har innført noen nye tiltak i Trondheim nå i forbindelse med smitteøkninga, holder folk litt tilbake. Selv om vi får en endelig åpning så vil det ta tid før store deler av kulturlivet klarer å komme i gang igjen, sier Løvik.

Bauck-Larssen sier det har vært viktig for partiet å prøve å tilpasse ordningene slik at de treffer best mulig.

- Det er rause ordninger og mye penger. Dessverre ser vi at noen har falt mellom to stoler, eller departement og at ordningen ikke har truffet alle så godt. Det viser også noe av kompleksiteten i bransjen, mener hun.

Hun legger til at Høyre har sagt de skal forlenge ordningene så lenge det er behov for det, og at de vil få en rapport fra kulturrådet på hvilke ordninger det vil være behov for fremover.

Vil øke bevilgningene

Hansen fra Ap mener derimot at det allerede nå er behov for et vedtak om å forlenge dagens støtteordninger, slik at bransjen får forutsigbarhet.

- Vi kan ikke la bransjen gå til grunne. Det er flott med rapport, men så lenge den kommer i desember er det for sent. Det er nå det brenner, sier hun.

Bauck-Larssen mener dette handler om å se på flere behov samtidig.

- Det er ikke snakk om kun 31. desember. Bransjen snakker om at de vil slite i flere år fremover. Rapporten er en del av det som blir fremover, sier hun.

- Hva er deres første bidrag til kulturlivet dersom dere kommer i regjering?

- Øke bevilgningene over Statsbudsjettet og få mer penger til Trøndelag, sier Hansen.

- Vi ønsker også å øke bevilgningene og å komme opp på et stabilt høyt nivå, sier Løvik.

Debatten ble arrangert av Adresseavisen i samarbeid med Trøndelag teater.

Kulturleder i Adresseavisen Børge Sved og kulturjournalist Annemona Grann ledet debatten.