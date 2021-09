Utklassing!

Jørn Kaarstad, Olav Dowkes og Bård Linga ble for alvor «kastet ut» på den store konsertscenen da Lars Ulrich i Metallica omtalte Bokassa som sitt nye favorittband, og tok de like gjerne med som oppvarmingsband på Metallicas «WorldWired Tour» i 2019. Da hadde de allerede to solide plater under beltet, men det er tredjeplata - med det frekke albumet «Molotov Rocktail», som virkelig sementerer Bokassa som kongene av stonerpunk.