Klaustrofobisk univers av småtjuver og sosiopater

Når Tore Renberg kaller nyeste boka i Teksas-serien for «Assalamu Aleikum» - arabisk for fred være med deg - kunne man anta at dette fjerdebindet er et slags takk og farvel. Er det noe vi unner de mildt sagt herjede Jan Inge, Rudy og Cecilie fra Hillevåg nå, så er det fred, men akk. Som «Skada godt» fra 2017 slutter også denne med en solid cliffhanger.