80-klubben har mistet fem vitale medlemmer

Saken oppdateres.

Fem ganske forskjellige personer og musikkprofiler, med én tydelig fellesnevner: De rakk alle å bli over 80 år før de døde.

- Hope I die before i get old, sang The Who i «My Generation», og 1960-tallets rockstjerner levde så heftig at mange lyktes i å gå glipp av voksenlivet.

Vi fikk 27-klubben, stjernene som døde 27 år gamle, med Brian Jones, Jim Morrison, Jimi Hendrix, Janis Joplin i spissen, og senere medlemmer som Kurt Cobain og Amy Winehouse.

Deres stjerner funklet kanskje også ekstra sterkt, fordi de døde på høyden, før de rakk å bli kjedelige og selvhøytidelige.

Men så gikk årene, og flere av pop og rockens pionerer fikk sin «andre vår», artister som etter en periode som kjedelige og selvhøytidelige rakk å revitalisere seg selv, igjen gjøre spennende ting. Et godt eksempel var Johnny Cash, en enormt stor helt i mange år før han rakk å gjøre seg såpass kjedelig at han ble avskrevet av de fleste. Men, med betydelig hjelp av produsent Rick Rubin og noen svært gode album rakk han å nå opp til sin opprinnelige status før han døde som en av countrymusikken og rockens bautaer.

Cash har mange kolleger i babyboomer-generasjonen som fortsatt er i full vigør og som har knekt koden for å bedrive rock som voksen med verdighet og energi i behold. Rockens 80-klubb får stadig nye medlemmer. Bob Dylan (og Charlie Watts) i år, Paul McCartney neste år, Mick Jagger i 2023, Ray Davies fra The Kinks i 2024. «My Generation» skaper Pete Townhend blir 80 år i 2025. For å ta noen sentrale eksempler.

80-åringer er ikke hva de var. For fem år siden røyket den da nybakte 80-åring Lee Perry seg opp i trøbbel da han dampet på en joint på scenen på rockeklubben Blæst.

LES OGSÅ: 80-åring røykte cannabis på scenen

Leonard Cohen på sin side følte seg litt gammel da han noen og 80 år gammel kikket ut på de mange flotte damene i publikum og sukket: - Den som bare var 75 år igjen!

LES OGSÅ: Drømmen om Stones i Trondheim døde sannsynligvis med Charlie

Leonard Cohen rakk aldri opptre i Trondheim før sin død. Det gjorde heller ikke Don Everly, som sammen med sin bror, beste venn og største fiende Phil utgjorde The Everly Brothers. Duoen er en av popmusikkens fremste utøvere og var blant The Beatles' største inspirasjonskilder. Masse energi, smektende vokalharmonier og uforglemmelige poplåter. En stor helt jeg aldri fikk oppleve på en scene, dessverre gikk jeg glipp av dem da brødrene spilte i Olavshallen i 1997.

Men jeg fikk heldgivis med meg Lee Perry. Det var et spesielt sterkt møte på Blæst noen år etter han opptrådte på Storås. Reggae-musikken har hatt større innflytelse på pop, rock og ikke minst rap enn mange er klar over. Og få har hatt så stor innflytelse på reggaemusikkken utvikling som rastafari- og ganja-profet Perry.

LES OGSÅ: Reddet av sjarmen og en gal professor

Som produsent gjorde han noen av de beste tidlige innspillingene med Bob Marley, og han var produsent for det som står igjen som tidenes reggaealbum «Heart Of The Congos» med Congos, bare for å nevne bitte litt av den steinsnåle og visjonære mannens bidrag.

Også Mikis Theodorakis rakk jeg å møte flere ganger, blant annet i Trondheim sommeren 1992, da det fortsatt ble satset hardt for at Olavshallen skulle være en selvstendig kulturaktør og ikke bare arena for allerede turnerende artister. Mikis & Arja var en storsatsning som skulle sørge for kultur i stiftstaden også i juli, og resulterte også i en dobbel cd utgitt av Olavshall-direktør Søren Hjorts samarbeidspartner Gunnar Hordvik.

Søker man på Mikis Theodorakis på Spotify kommer ulike versjoner av «Zorbas dans» på de fem første plassene på mest spilt-listen. Det viser hvor sterkt inntrykk den konkrete filmen og tittelmelodien hadde den gang og hvor godt populariteten holder seg. Men det gir et skeivt bilde av vitaliteten og bredden i komponisten, artisten og den politiske aksjonisten. Theodorakis ble en helt både hjemlandet og i resten av verden for sin kompromissløse kamp mot diktaturet i Hellas. Hans musikk var forbudt, selv satt han i fengsel før han levde i eksil fra 1970 til dikaturets fall i 1974. Mannen som har gjort mer for kampen for demokratiet enn de fleste og mer for gresk folkemusikks utbredelse enn noen, var fortsatt parliamentsmedlem og nylig avgått statsråd i Hellas da han kom til Trondheim i 1992. Om han ville kunne han blitt valgt til president, men selv sa han at følte seg for gammel til det.

Han var 67 den sommeren i Trondheim, han døde i denne uka, 96 år gammel.

LES OGSÅ: Bjarne Fiskum er død

I denne uka døde også Bjarne Fiskum, 82 år gammel. En bauta i Trondheims musikkliv, og selve skaperen av ikke bare institusjonen Trondheimsolistene, men den helt spesielle energien, spensten og vitaliteten som hele veien har vært orkesterets varemerke. Det er ikke ulogisk at det var den eldste som skapte det yngste og friskeste orkesteret.

Dette er noe å tenke gjennom den uka det også er blitt kjent, og av noen raljert med, at Toto kommer tilbake til Trondheim. Mange vil heller ha besøk av yngre artister enn enda flere møter med de eldste traverne som Toto og Deep Purple. Skjønner den, og personlig er ikke dette drømmeartistene, men selve problemet er jo mangel på de aller mest aktuelle artistene, ikke at veteranene kommer.

LES OGSÅ: Neste år kommer verdensstjernene tilbake til Trondheim

Selv synes jeg det at vi får besøk av noen veteranartister er et særdeles lite problem sammenlignet med «gamlingen» som aldri rakk komme hit, Som Leonard Cohen, som David Bowie, som Lou Reed, som Prince, som nå sannsynlgivis The Rolling Stones. Listen er lang.

Selv gleder jeg meg til to konserter med medlemmer av 80-klubben i løpet av de første dagene. Arve Tellefsen (84) spiller på Jødisk kulturfestival i dag lørdag, Judy Collins (82) kommer til Olavshallen med Jonas Fjeld onsdag.

Casino Steel er en ungsau som ikke fyller 70 før neste år, men det er fint med innslag av ungdommer også. Så vi gleder oss til han skal hylles av jevnaldrende britiske og norske musikere tirsdag kveld.