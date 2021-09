Hvorfor ligger ingen med ham?

Som mange i min generasjon har undertegnede hatt et sterkt forhold til Lou Reeds «Perfect Day» siden den kom i 1972. Jeg stusset på den andre setningen i låten, det hørtes nesten ut som han sang «drinks and greier in the park» og det kunne jo ikke stemme. Dette var ikke viktig nok til at jeg tok meg bryet med å gå i dybden på mysteriet. Det tok 23 år, til Kirsty MacColls og Evan Dandos flotte versjon i 1995, før jeg skjønte at teksten lød «drink sangria in the park».