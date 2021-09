Jon Ragnar Viggen har i mange år vært over gjennomsnittet opptatt av matkultur. Og til tross for nedstenginger og pandemi, har han rukket å spise på en rekke av de nordiske Michelin-restaurantene det siste året. Faktisk så mange at han ikke har tellinga selv. Nå tror han Trondheim kan sikte seg inn på enda en ny Michelin-stjerne.