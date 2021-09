Krever dato for gjenåpning umiddelbart: - Vi må ha likebehandling

I et brev til regjeringen skriver flere av landets største konsertarrangører at de krever dato for gjenåpning umiddelbart. Brevet kommer i etterkant av at flere, spesielt i kulturbransjen, har reagert sterkt på hvordan politikerne i landet fremsto under valgvakene mandag. Flere politikere ble da avbildet klemmende, kyssende, uten munnbind og med lite avstand.