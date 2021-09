- Egentlig trodde jeg Fargespill var sånn kunst-opplegg, hvor man malte farger og sånn. Jeg kom for å tegne, jeg. Og så fikk jeg sjokk. Plutselig var det sånn at jeg måtte danse og synge. Og jeg slutta nesten, forteller Russel Kimani (16) - en av de 85 scenekunstnerne som utgjør det tiende Fargespill som skal foregå i Olavshallen under Trondheim Kammermusikkfestival på lørdag.