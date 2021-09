Lager gratisfest på Torvet i helga og alle er invitert

- Det startet med noe som jeg har valgt å kalle for Æren. Der hver bokstavene står for ærlighet, respekt, empati og nestekjærlighet. Det er rett og slett heder og ære til alle som virkelig har stått på gjennom den vanskelige tida vi har vært gjennom. Samtidig er det like stor ære til alle som hadde det tungt fra før, og som virkelig har slitt i denne perioden. Det å snakke til mennesker og ikke om, det var starten på arrangementet her, forteller Roald Klæboe.