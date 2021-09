Torsdag er det fire uker siden kulturarbeidere på teaterscener over hele landet gikk ut i streik. Dermed må partene møtes til tvungen mekling for å se om det er mulig å komme til en løsning. Fagforeningene varslet allerede sist uke at de trapper opp streiken fra fredag og totalt 72 kulturansatte i region tas ut i streik fredag om ikke partene kommer til enighet.