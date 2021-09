Britisk duo klar for Pstereo

Sleaford Mods skulle i utgangspunktet stå på scenen under fjorårets Pstereo-festival. Men som vi alle vet, og har blitt så godt kjent med de siste to årene, ble den avlyst på grunn av en pandemi. Nå er det likevel klart at trønderne får muligheten til å se duoen live allerede neste sommer når bandet tar turen til Trondheim for første gang.