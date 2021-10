Lange dager og mye tid. Det kan bli noe ut av det. Kunst, for eksempel. Annerledes kunst. For det er gjerne når du minst forventer det, at det dukker opp nye, spennende ting i livene våre. Pandemien har vært trasig, men ikke bare det, mener kunstneren, med atelier mellom Litteraturhuset og Kunsthallen.