Ømt portrett av en elsket folkefiende

«Det er bare et problem med å lese Hemingway», skriver Mímir Kristjánsson i biografien om Jon Michelet, «og det er at bøkene hans etterlater en med en sterk følelse av å ha noe ugjort her i livet». Noen hver kan kjenne seg igjen i det, og som vi forstår av dette nærgående portrettet: En urolig, sjarmant, ambisiøs, hardt arbeidende på nær sagt alle fronter, ærgjerrig romantiker og heseblesende livsnyter som Jon Michelet, kanskje mer enn noen.