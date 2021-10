Fullstendig overtenning

Det er jo begrenset hvor gøy det er å gynge med på en fest du egentlig ikke er en del av - og slike storslåtte DJ-konserter er nummer en på listen over slike fester. For du må nærmest være enten blodfan eller ha en viss alkoholprosent i blodet før du kan la deg rive med - men i løpet av de neste 75 minuttene skal Alan Walker jobbe for at absolutt alle som tok turen til Dødens dal i kveld skal få noe valuta for pengene.