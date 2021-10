Helt på hjemmebane

Det finnes vel knapt nok noen som er mer «ærestrønder» enn Veronica Maggio. Den svenske popyndlingen har vel sjeldent holdt noen annet enn utsolgte konserter her - publikum får rett og slett ikke nok av henne. Kveldens dobbelkonsert med Gabrielle er intet unntak. Konserten er så utsolgt som en kan få det, og fremdeles håper håpefulle å få tak i en billett eller to. Men for de 6000 som er her, og som allerede brøler teksten til «Jag kommer» før Maggio i det hele tatt har entret scenen, er kvelden mer eller mindre sikret. Ganske så snart skal vi få servert et lite stykke popmagi.