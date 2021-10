Så var det kveldens andre headliner. Rundt 45 minutter etter at Veronica Maggio nesten løftet teltet av pluggene, skal Gabrielle gjøre det samme. I forkant av konserten uttalte bergenseren at hun fikk «flashbacks til Øya i 2017», en konsert flere anmeldere trillet sekser på terningen for. Nå var ikke jeg til stede under Øya i 2017. Men jeg var i Dødens Dal i 2021.