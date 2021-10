Det burde være unødvendig å nevne det, men vi gjør det likevel: Lånkerevyen er den suverent mestvinnende revygruppa under NM i revy. Det er stort sett høy kvalitet på humoren når gjengen fra Lånke spiller revy, men sist vi så dem, i «På avstand» i Kimen i 2020, var de litt for forutsigbare og hadde en litt for stor avstand mellom de gode poengene.