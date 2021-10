- Vi har hjemme alene-fest på Nationaltheatret. Det er Kyrre, Martha (Standal) og meg, sammen med skuespillerne og musikerne. Vi er helt for oss selv. Og det har trolig ikke skjedd siden Ibsens tid at det har vært mulig å ha dette teateret som en lekegrind, sier Bones, halsende inn i rokokkosalongen på det ærverdige teateret. Han er regissør og manusforfatter for den premiereklare juleforestillingen som er uten premieredato akkurat nå.