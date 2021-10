Nå kan du se kunsten hennes både på Munchmuseet i Oslo og på Galleri Ismene i Trondheim

Tracey Emin (57) er en av Storbritannias mest kjente og omdiskuterte samtidskunstnere, og nå aktuell med utstillinger både i Trondheim og i Oslo. «Sjelens ensomhet» er tittelen på en av åpningsutstillingene i det nye Munchmuseet. Her presenteres Emins kunstnerskap i alle sin bredde, i tillegg til at den gir et innblikk i hennes fascinasjon for Edvard Munch. Søndag åpner utstillingen «Tracey Emin – grafiske arbeider» ved Galleri Ismene i Trondheim.