Han fanger en stemning man opplever som viktig og riktig

Bokas tittel er ikke hentet fra noen av novellene i samlingen, men er en god sammenfatning av tematikken i de svært ulike tekstene. Novellene tar for seg klimaendringer i vid forstand, fra hendelser med ekstremvær til skildring av parforhold som går i oppløsning. Det handler om et her og nå, uten forsøk på å gjøre settingen tidløs. Handlingene finner også sted på konkret angitte steder.