Treffer blink i skildringen av halvstore barns fantasiverden

Sjuendeklassingen Elias er bestevenn med Mina. De to har kjent hverandre hele livet og henger sammen støtt og stadig. En ettermiddag de er ute og går i nabolaget treffer de på en eldre mann som bor i naboblokka. Mina betror Elias at hun har fulgt litt med på denne typen og observert mystisk aktivitet i leiligheten hans. Om kveldene lyser det rødt og meget mistenkelig i stuevinduet. På Minas forslag trommer de sammen en liten gjeng fra klassen for å finne ut av hva som foregår. Etter litt samsnakk tror både Elias og Mina at den pensjonerte professoren godt kan finne på å stå i ledtog med utenomjordiske krefter.