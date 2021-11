- Jeg har utrolig gode minner fra Pstereo, det er en av mine favorittfestivaler, sier Sigrid. Hun er på tampen av en travel høst, har nettopp utgitt den nedtonede julesinglen «Home To You This Christmas», har hatt en del konserter internasjonalt, og er hjemme i Norge igjen før det blir en ny runde med konserter og studiobesøk i Storbritannia før jul.