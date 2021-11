Slik mener Plinga det nye museet for kunst, kunsthåndverk og design bør bli

Det har satt sine spor at han vokste opp på Bakklandet i en tid da kommunale bygninger forfalt, uten at noen tok grep. Som en av mange deltok han i protestaksjoner mot riving av de gamle husene på slutten av 1970-tallet, og på folkemøter for å få dem gjenoppbygd. Slik startet interessen for arkitektur og byutvikling hos kulturpersonligheten og musikeren Erling Plinga Johansen.