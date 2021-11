Historien om hvordan søstrene Venus og Serena Williams gikk til topps i tennisverden er nesten for god til å være sann. Derfor måtte den selvsagt bli film. Som tittelen antyder, spiller deres strenge far, Richard, en sentral rolle i hvordan to svarte søstre fra Compton i Los Angeles, kunne nå toppen i en sport som forbindes med helt andre typer familier og bydeler.