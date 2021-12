Frekt og godt om Celine Dion

Dette er sannsynligvis den mest originale musikkbiografien siden «The Rutles: All You Need Is Cash» fra 1978. Som den er det fristende å se «Aline: The Voice Of Love» både som en hyllest og en parodi – i dette tilfellet på Céline Dion. Regissør, manusforfatter og hovedrolleinnehaver Valérie Lemercier spiller og synger som Céline Dion fra hun er 12 og fram til triumfer i Melodi Grand Prix og i Oscar-showet med musikken fra «Titanic».