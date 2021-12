- Børge lærte meg å stå på scenen

Spår flere toppspillere fra Trondheim: Her er to av de treneren trekker frem

BoA: Vi er svært bekymret for nye runder med nærskjæringer

Gjeninnfører støttetiltak for kulturbransjen

Stimuleringsordningene for kultursektoren gjeninnføres

Et vemodig bilde på en perfekt dag

Her vil de bygge det nye kunst- og designmuseet i Trondheim

To timer moro og tre minutter Samantha Fox i Spektrum 5

Sterk oscarkandidat på Netflix om jenter i frykt for narkobander i Mexico 5

Saken oppdateres.

Familien til Børge Pedersen opplyste søndag på hans Facebook-side at den kjente sangeren, musikeren og skuespilleren døde lørdag kveld.

Peter Stokstad har nettopp berget livet i en bypass.

- Det er absurd. Samtidig forlater Børge oss. Altfor tidlig.

Peter Stokstad var bare 20 år og så opp til de store. Blant de største, og kanskje den aller største, var Børge Pedersen.

- Han var tøffest av alle på scenen, og verdens største vokalist. For meg, som den gang var 20 år, var det veldig sterkt å få lov til å spille med Børge. Det var han som lærte meg å stå på scenen, sier Peter Stokstad.

- Ga alltid 150 prosent

De hadde et husband på Rockehjørnet på midten av 80-tallet, med Børge i front.

- Børge ga alltid 150 prosent på hver jobb. Han hadde en enorm energi på hver eneste spillejobb. En energi som smittet på alt og alle rundt ham. som

- Hvordan var det å spille med Børge?

- Hadde du Børge der, var det bare å følge ham. Han var veldig impulsiv, det kunne gå i alle retninger. Men det gjorde jo alt veldig spennende også.

Børge har levd livet. Tidvis var det et hardt liv med rus, men som alle sier - ingen var rausere eller snillere enn ham.

- Han var raus, og trakk fram sin medmusikanter. Den latteren hans! Han brydde seg om folk, og var en varm og klok person i all galskapen. Det er utrolig trist at han forlater oss så tidlig. Heldigvis har jeg utrolig gode minner. Veldig gode minner, sier Stokstad.

LES OGSÅ: Portrett med Børge Pedersen: Det går an å være ensom selv om halve byen hilser på deg

Fakta: Børge Pedersen Utdanning: To år på Heimdal videregående, musikklinja. Karriere: Gitt ut sju plater, sunget i åtte band (Storm, Foxy, Lipservice, Wannskrækk, Hardline, Road, Bad Habitz, FEB) - og spilt med veldig mange andre. Har sunget i 150 begravelser og 60 bryllup, sånn omtrent. Frilans skuespiller gjennom mange år, blant annet på Trøndelag Teater. Livrett: Røkt torsk. Drikker: Oboy. Må ha: Nyheter hver morra, og resten av dagen. Leser: Pugger tekster. Stemmer: Rødt. Leveregel: Kardemommeloven, «du skal være snill og grei, og for øvrig kan du gjøre som du vil».

- Vameste klemmen

Bente Smaavik-Borge har også turnert og spilt med Børge mange ganger i årenes løp.

- Jeg har kjent Børge i 40 år. Han var en utrolig musiker og frontfigur, og snillere person finnes ikke. Børge begynte jo som rocker, jeg husker ham fra Foxy og senere Road, Hardline og Bad Habits - som jeg vil påstå er tidenes coverband på Thin Lizzy.

Da Børge begynte med kirkekonsertene, med Betty Johnsen og Elias Akselsen med flere, tok det for alvor av. Han ble kjent for alle, og også nasjonalt.

- Jeg husker at jeg sa det til ham, at han fortjente denne anerkjennelse. Det er godt å tenke på. Snillere fyr finnes ikke, og han hadde den varmeste klemme av alle. Dette er bare utrolig trist, sier Smaavik-Borge.

- Børge eide scenen

Willy Bendiksen har spilt trommer i både Road og Bad Habitz.

- Det begynte med Road. For en måned siden ga Christer Falck ut albumet vårt på CD, men jeg rakk aldri og sende den til Børge. Bad Habitz skulle bare være en turné da vi startet, men det tok jo helt av og varte i flere år.

Bendiksen er også full av lovord for Børge på scenen.

- Han var en utrolig impulsiv og fantastisk frontmann. Børge eide scenen når han gikk på. Jeg husker han kom inn på en jobb i Alta da voklisten i Road reiste hjem. Det bare eksploderte på scenen. Børge kunne være nervøs i forkant, men det forsvant når vi begynte å spille. Det er utrolig trist, dette, sier Bendiksen.

Ronni Le Tekrø sier det slik: En sjelebror og fantastisk sanger er borte. Børge var en nær og god venn av TNT. Vi fikk også opplevd musikalsk samarbeide og turneliv sammen. Samt flott friluftsturer i inn- og utland. Børge er sterkt savnet av alle sine venner, og mine tanker går til hans barn og etterlatte.

Vreeswijk og Levd Liv

Arild Samstad, som spilte keyboard i The Kids, har vært nær venn og musikerkollega med Børge Pedersen i en årrekke.

- Vi har spilt sammen siden 70-tallet med Hot Helmer, Elvis -figuren han jobbet med, med Harvest forgjengeren til The Kids., og i mange forskjellige konstellasjoner. Også som duo.

- Han var en usedvanlig formidler. Det er det sterkeste som står igjen. Vi kunne spille helg etter helg, og jeg ble stadig like forbauset over hvor mye han ga av seg selv, og over hvor bra det var.

Å høre Børge synge Vreeswijk eller «Hold mitt hjerte», har for mange vært en sterk opplevelse.

Han ga ut plate med Vreeswijks låter, «Hvis Vreeswijk va fra Valentinlyst», omtrent samtidig som Arild Samstad og Morten Skaget utviklet prosjektet Levd Liv, der Børge sang i kirkekonserter med Betty Johnsen og Elias Akselsen.

- Utfordringen var å få disse tre vidt forskjellige, sterke personlighetene til å spille på lag. Jeg tror det ble en suksess, sier Samstad.

De to spilte også i danseband i en periode.

- Tok omkring henne

- Én gang så han en eldre dame nede i salen. Og Børge løper ned, tar omkring henne og begynner å danse med henne. Han var sånn, inkluderende omgjengelig og nedpå. Det er derfor han kjenner så mange folk, mener Samstad.

Slik har han vært, helt til det siste.

- Siste gang jeg traff ham var på bursdagen vår i november. Da sang han «Hold mitt hjerte».

Det var trolig hans siste opptreden.

Børge Pedersens helse fikk for alvor utfordringer med helsen etter at hjertet kollapset på en reise til Sverige i januar 2019. Børge var på besøk til den svenske låtskriveren Peter Hallström, som har skrevet «Hold mitt hjerte» (med opprinnelig svensk tekst av Bjørn Skifs). Samme låt ble Børges singaturlåt, og var med på albumet «Nåde mæ» fra 2018, og de to planla framtidig samarbeid da Børge ble alvorlig syk og endte i koma.

- Siden har han vært mye syk, og inn og ut av sykehus. Men at han er borte har ikke gått helt opp for meg ennå. Det er uvirkelig, sier Arild Samstad.

- Han hadde en egen evne til å få klokken til å stoppe

Børge Pedersens mangeårige samarbeidspartner Skjalg Raaen tror mange vil huske artisten som en intens og begeistret mann.

- Han var en mann som aldri ga noe mindre enn alt, og gjerne mer hvis kan kunne, sier Raaen til Adresseavisen.

Gitaristen og produsten Skjalg Raaen har samarbeidet med Pedersen helt siden han i 2012 spilte inn og produserte platen «Hvis Vreeswijk va fra Valentinlyst», der Pedersen tolket sangene til den svenske visesangeren Cornelis Vreeswijk.

Senere har Raaen spilt inn alle platene hans, i tillegg til å spille med ham konserter. Raaen kaller ham en «urkraft, som til tider var helt uregjerlig».

Pedersen hadde en allsidig musikkarriere, fra hardrock på 80-tallet, via musikalsuksess med Jesus Christ Superstar på Trøndelag Teater, til de siste års store suksess med kraftfull visesang.

- Han hadde en egen evne til å få klokkene til å stoppe. Han hadde formidlingskraft som var nesten primal, i mangel på et bedre ord. Den kom fra dypet, og var ikke tillært, sier Raaen.

- Det er nok også grunnen til at han traff så bredt og mange som han gjorde, sier han.

De siste årene sto Raaen også for alt av det praktiske rundt konsertene Pedersen holdt, og han sier at mye av årsaken til det var at Pedersen ikke kunne si nei til noen.

- Han ville så gjerne være der, enten det var bryllup eller begravelser, og av og til kunne han strekke seg litt for langt. Han brydde seg om folk, både dem han spilte med og spilte for, sier han.

Familien skrev i Facebook-innlegget på søndag at Pedersen hadde slitt mye med helsen i de siste årene. For to år siden fortalte Pedersen selv om hjerteproblemer, som førte til at han lå flere uker i koma på sykehus.

- Helsa til Børge har dessverre vært opp og ned, men han har hele tiden kommet tilbake. Men den siste spillejobben vi skulle ha den 4. desember, måtte vi dessverre avlyse da helsa ikke holdt, sier Raaen.

LES OGSÅ: Har ligget to uker i koma