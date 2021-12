Strålende finale i rått maktspill

The Guardian: Boris Johnson deltok på pizzafest under nedstengingen

Hvis du ikke har sett HBO-serien «Succession», kan du se fram til tre sesonger med en av de beste og mest originale tv-seriene som har hatt premiere de siste fire åra. Jesse Armstrongs serie om familien Roy, hvor faren kontrollerer et av USAs største medieselskap, og de fire barna kjemper om å overta som leder, får til mye av det norske «Exit» prøver på, med en helt annen dramatisk kraft.

Finalen på tredje sesong, som hadde premiere mandag, toppet en tredje sesong hvor de tre siste episodene er av det desidert beste som er laget av amerikansk tv-drama i år. Det amerikanske magasinet Paste karakteriserte ved sesongpremieren i høst «Succession» som amerikanernes svar på «The Crown».

Det er godt beskrevet, om et land med næringslivstopper som nærmest kongelige. Men det er også en europeisk touch over siste del av denne sesongen som det er grunn til å merke seg. Et av de originale trekkene ved serien er at andre sesong var dristigere og klart bedre enn den første.

Tredje sesong har lenge virket noe ujevn. Striden mellom faren og sønnen Kendall som prøver å vippe ham av pinnen, mens de tre andre søsknene prøver å tekkes faren og styrke egen posisjon, har gitt mye morsomt, drøyt og severdig drama om makt og posisjoner. Kvaliteten på en sesong av en tv-serie kan imidlertid ikke bedømmes med særlig tyngde før etter siste episode. Ikke bare siste, men de tre siste episodene av denne sesongen gjør at «Succession» rykker oppover på lista over de beste amerikanske tv-seriene.

Oppfølgerindustrien har medvirket til at sesongavslutning på store tv-serier ofte blir mer en teaser for neste sesong enn et skikkelig eller overraskende klimaks. Det er ikke tilfelle her. Ikke bare har skuespillere og karakterer/manus blitt stadig bedre. Hele pakken, med det visuelle uttrykket og miljøskildringer er oppgradert, samtidig som rollefigurene har blitt dristigere og drøyere. Den beste introen på en tv-serie de siste fem åra får dermed ekstra tyngde og gjenklang.

De to siste episodene utspiller seg delvis i Toscana, eller «Chiantishire» som britene kaller det. Det er nesten utrolig hvordan serien klarer å få personer som er så fæle, pinlige og/eller egoistiske til å bli interessante. Det hjelper med humor, men shakespearsk maktdrama i ramme av miljøet rundt familien som er hovedeier i et børsnotert selskap, gir mye av seriens attraksjon.

Brian Cox er mye bedre som Logan Roy i tredje sesong enn i de to første, og gjør en av sine beste roller som patriarken. Jeremy Strong er intenst beklemmende, Kieran Kulkin blander dickpics og enlinjere, mens Sarah Snook prøver å posisjonere seg blant brødre og ektemann.

Den britiske regissøren Mark Mylod har gjort de beste episodene i tredje sesong. Særlig finalen, «All The Bells Say» bør gi mange inspirasjon til hvordan man kan avslutte en sesong, selv i en serie som ruller videre med en kommende sesong.

Anmeldt av TERJE EIDSVÅG

