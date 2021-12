Flott fra Napoli på 80-tallet

De som tror «The Hand Of God» er en film om verdens beste fotballspiller, Diego Maradona, blir kanskje litt skuffet. På den annen side er filmen en av de beste desemberpremierene på Netflix. Maradona ble kjent for uttrykket «Guds hånd» da han scoret mot England i kvartfinalen i VM i fotball i 1986. Det er derfra filmen har sin tittel, og den handler om en tenåring og hans familie like før og etter at Maradona kom til Napoli og ble en gudeskikkelse der på 1980-tallet.