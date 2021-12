Da pandemien startet ble Adrian Thesen, som går under produsent-navnet Heffy Beluga, permittert som bartender. Da boltet han seg til studioet på Musikkbyen på Brattøra for å dyrke musikk-hobbyen han har holdt på med siden han var syvåring. Det har for det meste gått i produksjoner for undergrunns rap-artister.