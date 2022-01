Demonstrerte mot koronatiltak: - Det ble ikke noe musikk. Fordi kulturlivet kveles

- I dag skulle jeg ønske at Olavshallen var et fly. Da kunne vi hatt 1870 i salen. Regjeringen har imidlertid bestemt at vi kan ha 200 i salen. Hvorfor skal vi ha restriksjoner, når ikke andre næringer har det? Handelsnæringa går som det suser og flyene er fulle. Det vil jeg vite svaret på, sa Olavshallen-direktør Ann Elisabeth Wedø, under sin appell i Olavshallen.