«Hei, dette er Giant Sky. Vi vil informere om at vi ikke lenger støtter strømmetjenester som representerer det vi anser som urettferdig behandling av artister. Albumet vårt er tilgjengelig for streaming og kjøp på Bandcamp og i fysisk format hos din lokale forhandler», sier Erlend Vikens stemme på sitt spacerock-prosjekt Giant Sky’s låt «The Further We Go The Deeper It Gets» - den ene av kun to låter fra prosjektet som er gitt ut på Spotify.