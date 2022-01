Blodig alvor

Da Netflix-serien «Ozark» debuterte i 2017 forsvant den liksom litt i mengden av strømmetjenestens egenproduserte serier og filmer. Den ble også oversett av publikum og ignorert av filmkritikere. Mye av dette på grunn av det som den gangen ble tolket som en fullstendig «miscast» (det å plassere feil skuespiller i en rolle) av Jason Bateman, en skuespiller mest kjent for sine roller i komedier som «Horrible Bosses» og «Arrested Development». I «Ozark» derimot inntok Bateman rollen som en kaldblodig og kynisk regnskapsfører med mer enn bare et svin på skogen. Serien ble også kritisert for å være kald og totalt blottet for humor og sjarm.