Glem Tom Cruise, dette er den virkelige Jack Reacher

To ganger har Tom Cruise, en av verdens best betalte skuespillere, forsøkt seg i rollen som Jack Reacher, den fåmælte og kompromissløse hovedpersonene i bøkene til den britiske forfatteren Lee Child. Og to ganger har han bommet så til de grader i rollen. For Reacher er en gigant av en mann, nådeløs, aggresiv og stille. Tom Cruise er ingen av delene. Den gutteaktige sjarmen til Cruise føltes alltid feil i de to filmene han til nå har spilt i. For sjarm var aldri Reachers mest framtredende egenskap.