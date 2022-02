Da Kvernmo før jul så at direktørstillingen for det nye museet var utlyst, tenkte hun at dette var drømmejobben. Utlysningsteksten traff henne i hjertet, hjernen og magen. Nå får hun ansvaret for 1500 kvadratmeter utstillingsflate som skal huse både permanente og skiftende kunstutstillinger fra inn- og utland.