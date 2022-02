Mor og plaget sønn i gnistrende samspill

Mener trønder kan ha betalt for å se på overgrep mot barn over nett

Trøndelag Teater har spilt «Allis sønn» siden tidlig i desember. Koronatiltak og sykdom har dessverre forstyrret spilleperioden, og nå er det bare noen dager igjen.

Dermed gjelder det å være frampå, for oppsetningen er verdt å få med seg, både for å oppleve sterke skuespillerprestasjoner og for å få innblikk i et plaget sinn. Vi som har opplevd Allis sønn Elling, vil ikke glemme ham.

Det skyldes både at Jon Lockert Rohde gjør en sterk innsats i hovedrollen og at historien skaper en sitrende uro i oss. Selv om forestillingen har enkelte stillestående sekvenser, sitter vi og venter: Hva vil Elling finne på nå?

Han er en helt spesiell guttunge. Det blir tydelig allerede når vi møter ham som femåring. Han står og ser utover havet, og han ser ting ingen andre ser. Elling er det som med en klisjé kalles et kunstnersinn.

Han har enda livligere fantasi enn barn flest, og han får etter hvert et sterkt behov for å få det ned på papiret, som ord og bilder. Han får ei blå bok å tegne og skrive i, og nåde den som vil ta den fra ham.

«Allis sønn» bygger på Magnhild Haalkes debutroman. Boka var et mesterverk, men er dessverre blitt glemt av de fleste. Trøndelag Teater gjør derfor en viktig innsats når de gir nytt liv til historien.

Haalke vokste opp på Vikna, og handlingen foregår i et lite øysamfunn der Elling skiller seg ut. Omgivelsene synes han er en raring, og familien har store problemer med å takle ham. Alli sliter også med ei svigermor som plager henne når ektemannen i lange perioder er til sjøs.

Ingrid Bergstrøm, som spiller svigermor, Trond-Ove Skrødal som svigerfar og Emil Olafsson som Ellings lekekamerat Jacob, går med letthet inn og ut av flere roller.

«Allis sønn» er først og fremst et tett kammerspill i en mørk scenografi der mye foregår i fjæresteinene. Men vi møter også Ellings lillesøster, lensmannen og læreren. Det er læreren som forstår den rare guttungen best.

Det gnistrer ekstra av samspillet mellom Elling og Alli, spilt av Emma Caroline Deichmann. Alli vil det beste, men rykkes stadig ut av balanse. Hos publikum øker uroen fra den ene episoden til den neste. Den mørke scenografien og en stor sirkel på bakteppet som ser ut som en solformørkelse, bidrar til den urovekkende stemninga.

Den røde tråden i forestillingen er sterk og drar oss videre, men vi må dessverre gjennom noen dødpunkter der i hvert fall jeg følte at historien ble stående på stedet hvil og delvis repetert. Forestillingen er nærmere to timer lang og ville nok blitt bedre om den var ti minutter kortere. Enkelte partier er omstendelige.

Historien om gutten som ikke finner seg til rette blant mennesker som er mest opptatt av hverdagens slit og behovet for å holde fasaden, er likevel så sterk at «Allis sønn» gjør inntrykk uansett.

Haalkes roman ble utgitt i 1935, så vi kan jo lure på om en gutt som Elling ville klart seg bedre i dagens mer tolerante samfunn. Jeg er ikke så sikker på det.