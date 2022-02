Se opp for dette diplomet!

- Mange er redde for at krigen kan komme hit

Kafeen og bakeriet Streif i Pilegrimsgården er en av hittil 40 i selve Trondheim som har fått diplomet, som går til vertskap eller produsenter der minst 30 prosent av råvarene er lokale og sporbare.

Det er i anledning av at Trøndelag i 2022 er European Region Of Gastronomy at disse diplomene med «Host», «Producer», «EventHost» eller «Host & Producer» blir plassert ut til steder i hele fylket som innfrir kriteriene.

Men det er en satsning som peker videre ut over dette året, både som inspirasjon for spisesteder, arrangører og produsenter, og som veiledning til de stadig flere som kommer til regionen med bevissthet om at her er det stort potensial for gode matopplevelser.

Bredde i spisesteder

- I byen er det ikke bare de mest profilerte kvalitetsrestaurantene som har fått diplomet, sier Susanne Gau Klein ved Visit Trondheim, som er ansvarlig for utdelingen i selve Trondheim. Hun nevner bydelskafeen Ila Brannstasjon og den indiske restauranten Indian Tandoori blant dem som har kunnet henge opp diplimet hittil. Det tyder på at bevissthet rundt kvalitet og lokale råvarer har bred forankring.

Den dagen vi var på slep av delegasjonen fra Visit Trondheim var det Streif på Pilegrimsgården ved Nidelven på enden av Marinen som fikk sitt godkjentstempel.

- En flott inspirasjon, sier daglig leder i Nidaros Pilegrimsgård Ingeborg Collin, som har åpnet overnatting, kafe og bakeri i krevende koronatider. Men nå som solen igjen begynner å varme utenfor er det mer optimistiske tider. Ikke minst fordi de har fått på plass et nytt cateringkonsept. De produserer pilegrimsskrepper, matbokser, med utvalge produkter fra trøndelagsdelen av fire pilgrimsledene som fører inn til Nidaros.

Ikke for asketer

- Foreløpig gjelder dette i Trøndelag, pluss Sverige - vi har et veldig godt samarbeid med den svenske delen av St. Olavsleden gjennom EU-prosjektet Pilegrim uten grenser, forteller Collin, som viser oss den forseggjorte St. Olavs-skreppen, som er et solid tegn på at den moderne pilegrim ikke nødvendigvis er en asket. Her bugner det av godsaker, hjort fra Gjørv, Munkeby-ost, honnning fra Tautra, basturøkt lam fra Brattlia gård, brytebrød fra Gullimunn og Surf Kombucha fra Inderøy.

Streif er en kafé som med god margin har 30 produsent mat som er konkret sporbar til lokale produsenter. - Flere profilerte restauranter har 60-70 prosent, Credo er sikkert oppe i 90, men vi ville ha med noen flere enn de aller mest ambisiøse spisestedene, sier prosjktleder May Britt Hansen i European Region Of Gastronomy (ERG) Trøndelag.

Diplomene til serveringssteder, hoteller, arrangører av idretts- og kulturarrangmenter og produsenter er et av de konkrete tiltakene som er satt i sving i året da matproduksjon og foredling i Trøndelag får spesiell internasjonal oppmerksomhet.

Popup med søndagssteik

Et annet tiltak er Spis sammen, popup-restauranter i hele Trøndelag, med fokus på trøndersk mat og drikke og lokal mattradisjon gjennom uformell servering ved langbord. Førstkommende søndag er det et utsolgt arrangement på galleriet på Byhaven i Trondheim, der matkrefter fra Britannia serverer bestemors søndagssteik for 120 gjester.

- Siden vil det komme arrangementer på flere steder i Trøndelag der det ikke vanligvis serveres mat, blant annet skal vi samarbeide med popup-spesialistene Klempe & Dons, forteller Hansen.

Gigantmåltid i Trondheim Spektrum

Et sentralt arrangement på tampen av året er Smak av Trøndelag 5. november, et storarrangement i Trondheim spektrum, med et tiretters måltid med lokal mat. Ti toppkokker har ansvar for hver sin rett. Arrangementet er inspirert av det store måltidet som ble servert på Clarion Brattøra i forbindelse med Michelin-utdelingen i 2020.

Det er oppreettte lokalmathyller i de fleste Coop-butikker i regionen, og dessuten måndlige oppskrifter med hverdagsmat der lokale råvarer er i fokus. 90 bybønder kan i vår opprette kjøkkenhager på Leangen.

Fra Manchester til Trondheim

European Region Of Gastronomy er jo også et vindu mot resten av Europa, og det satses i år spesielt på Storbritannia, i forbindelse med at det er opprettet en direkte flyrute mellom Trondheim og Manchester

- Trøndere drar til Storbritannia, men det er mye å hente også for de som drar andre veien, sier Hansen, som samarbeider med et britisk pr-byrå om å presentere Trøndelag som matdestinasjon for det store britiske markdet. - Interessen er stor, flere sentrale publikasjoner har Trøndelag på lister over årets beste destinasjoner.

Bør kunne engelsk på matfestivalen i år

Journalister fra ti sentrale britiske medier blir invitert til den største begivenheteten i år, Trøndersk matfestival. Det blir på toppen av en generelt større internasjonal interesse enn vanlig. Alle utstillere blir i år oppfordret til å kunn presentere sine produkter også på engelsk. Trøndelag samarbeider også med Menorca, som er den andre europeiske gastronomi-regionen i år. Blant annet skal trønderske kokker i april presentere trønderske råvarer på messen Fire Arrets på øya i Middelhavet.

Året som European Region of Gastronomy fikk sin kickstart med en gastronomisk togtur fra Trondheim til Namsskogan 11. februar. Det ble en stor suksess, og det vil bli flere slike togturer i løpet av året.

Young Chef arrangeres i Trondheim

Lærling Espen Laumann fra Britannia kom på førsteplass i European Young Chef-konkurransen i fjor. I år er Trøndelag vertskap for den europeiske finalen, som arrangeres i Trondheim 10-13. november.

Men konkurransen setter sitt preg på Trøndelag gjennom hele året, uttakning foregår nå på alle vidergående skoler med restaurant- og matfaglinjer. Trøndersk finale blir i Stjørdal 20. juni.

- Rekruttering til matfag er en viktig del av arbeidet vårt, sier May Britt Hansen, som peker på prosjekter som retter seg både mot lærere og elever. Det er i sjette og niende klasse at det er spesielt fokus på mat, og det legges opp til prosjekter mot begge aldersgrupper. «Operasjon matdag» rettes mot 9. trinn, forteller May Britt Hansen, som understreker at de konkrete arrangementene som er nevnt her bare er en del av det som skjer i 2022, og at det kontinuerlig legges ut nye ting på arrangmentkaldereren til ERG Trøndelag / Norway Foods.