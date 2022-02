Et festfyrverkeri av en animasjonsserie

Byen er ikke for alle – sentrum blir kun for noen få

The Cuphead Show

Netflix

Animasjonsserie

Aldri sett maken til? Vel, om du er født på 1920-tallet, har du kanskje det, men for de fleste av oss er dette så retrospektivt at det virker flunkende nytt og helt annerledes enn alt annet.

For å forklare hva «The Cuphead Show» er for noe må vi bare ta en aldri så liten historietime. I 2017 ble videospillet «Cuphead» lansert for Xbox og PC (Playstation, Mac og Nintendo Switch kom litt senere).

Spillet var basert på animasjonsfilmer fra 1920-tallet og tre tiår fremover i tid. Denne tidsperioden blir gjerne kalt «The Golden Age of American Animation», og det er da særlig filmstudioet Fleischer Studios (og i litt mindre grad Disney) som «Cuphead» baserte sin visuelle estetikk på. Vi snakker da om animasjonsfilmer som Betty Boop, Popeye the Sailor og Koko the Clown. Spinnville animasjonsfilmer som får dagens animè- og animasjonsfilmer til å framstå som tamme og politiske korrekte barneprogram i sammenligning

Ingenting var hellig i disse filmene, og alt var tillatt. Sett med dagens øyne er de nesten sjokkerende voldsomme og surrealistiske. Filmene fra Fleischer Studios var også gjerne mørke, tok for seg psykologiske traumer og seksualitet. Men først og fremst var de morsomme.

Spillet «Cuphead» forsøkte å gjenskape den visuelle og narrative estetikken fra disse animasjonsfilmene, og gjorde det med stort hell. Spillet ble først en kultklassiker, deretter et globalt kulturfenomen med egne YouTube-kanaler, Reddit-tråder og til og med podcaster.

Og i 2021 kom nyheten om at Netflix hadde kjøpt opp rettighetene, og var i ferd med å lage en ti-episoders TV-serie basert på spillet. Nå er denne TV-serien ferdig og ligger i skrivende stund blant de ti mest sette seriene på norske Netflix.

Grovkornet film, sprakende lyd, tidvis og tilsynelatende kutt, avbrekke og «feil» i bildet hører med når en skal lage animasjonsfilm som er ment å se ut som den kommer fra 1020-tallet. Det finner du i bøtter og spann i «The Cuphead Show». Men det er også meningen.

I likhet med spillstudioet bak «Cuphead», har Netflix her gitt alt for at TV-serien skal ligge så nær opp til den visuelle estetikken fra animasjonsfilmenes «gullalder». Men der spillet kun hadde spillmediet å ta hensyn til, har Netflix måtte holde litt tilbake når det gjelder temaer som vold, seksualitet, psykologiske traumer og galgenhumor. Som TV-serie er «The Cuphead Show» langt mer poltisk korrekt enn hva spillet er. TV-serien har ikke den samme brodden.

Men det gjør kanskje ikke så mye, for alt annet er på plass. Og det er en fryd for øyet å se Cuphead og broren Mugman gjennom ti korte episoder i denne serien.

Men hva handler da «The Cuphead Show» om? Historien og karakterene er like elleville som de du fant i animasjonsfilmene fra 1920-tallet. På øya Inkwell (Blekkhus på norsk) bor altså de to koppene Cuphead og Mugman (og om det skulle være noen tvil: Cuphead er en kopp og Mugman er en mugge). Cuphead er den impulsive av de to, Mugman er den forsiktige. I seriens første episode blir Cuphead narret til å gi fra seg sin sjel på et tivoli.

Denne episoden fungerer som den overhengende narrative tråden gjennom de ti episodene. Derfra og ut må Cuphead og Mugman ta seg av en baby, stjele iskrem, gjøre narr av en gjeng spøkelser og dusinvis av andre bisarre og surrealistiske oppdrag. Vitsene og slapstick-scenen kommer så fort og i så stort tempo at du knapt rekker å trekke pusten. Spesielt morsom er episoden der Mugman mister hanken sin.

Og helt til slutt må koppe-brødrene møte sin nemesis, ingen ringere enn djevelen selv. Det går selvfølgelig bra med brødrene til slutt. Det gjør det også med serien, for dette må jo bare få minst en oppfølger.

«The Cuphead Show» er en visuell triumf for Netflix. Det finnes absolutt ingenting annet som er i nærheten av denne vanvittige og surrealistiske hyllesten til animasjonsfilmer fra 100 år tilbake. En kunne selvfølgelig ha ønsket av serie-skaperne hadde beholdt litt av den mørke tematikken og det grafiske innholdet fra spillet, men i så fall ville ikke TV-serien ha fått aldersgrensen «Tillatt for alle». Vi tåler det, for «The Cuphead Show» er en fryd for øynene uansett alder.