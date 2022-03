De fleste gode kjøpene er hvitviner

Jeg har inntrykk av at mange tenker på hvitvin som én type vin? At det er mindre forskjeller blant hvite viner enn blant røde? Er du blant disse? Vel, da gir dette nyhetsslippet deg muligheten til å bli overbevist om det motsatte. Det er minst like store forskjeller i det hvite universet som i det røde. Det er viner med og uten sukker, mye og lite aroma, høy og lav syre, med og uten fatpreg, høy og lav alkohol, blant annet.