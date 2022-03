Da Trond Helge Johnsen slapp debutalbumet omtalte Adresseavisens anmelder debuten som «sterke saker». Mye grunnet Johnsens kildemateriale, hans eget liv, og hvordan han uredd vever personlige historier inn i et mykt og dempet lydbilde. To år senere kommer hans andre plate, og igjen er det et ulmende mørke gjennom platas ti spor.