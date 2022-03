Sminket til det ugjenkjennelige i et biografisk drama som følger henne gjennom drøyt 40 år, kan Jessica Chastain søndag fint få Oscar for tittelrollen i «The Eyes Of Tammy Faye». Filmen gir et overfladisk, men underholdende blikk på en nesten utrolig historie i amerikansk tv, politikk og kristenliv.