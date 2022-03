Fra bondeknøler til rockestjerner

Saken oppdateres.

De er blitt omtalt som mye gjennom 30 år, «gutta» fra Namsos. Første konserten de spilte i Trondheim var utsolgt, og hadde hele 80 tilskuere. Lørdagens konsert i Trondheim Spektrum var også utsolgt, men telte nesten 11 000 i publikum. Det ryktes at det kun er to utelys på fra Namsos til Grong. Ikke bare skal D.D.E. feire seg selv, Trøndelag skal feire de også.

For er du født i Trøndelag er det en rekke ting du får inn med morsmelka. «Det er der D.D.E. er fra, ikke sant?». Det følger deg nesten som en slags skygge fra du tar dine tvilende første skritt på grendahuset som nykonfirmert til dagen du dør. D.D.E. og «Rompa mi» er nærmest en del av identiteten din, uavhengig om du liker det eller ei. Men om du, som meg, forventa «blodharry partystemning» denne kvelden, kan du ta deg en bolle. For Sirkus D.D.E. er noe av det mest gjennomførte Trondheim, og kanskje Norge, har fått være vitne til i nyere tid.

Det er rett og slett umulig å ikke la seg rive med. Ikke bare har de forvandlet Spektrum om til en sirkusring, med seg selv i midten – det er også alle elementene rundt. Nå har vel D.D.E. aldri blitt beskyldt for å ikke være showmen, men her er det ikke spart på noe. Publikum får til og med utdelt hvert sitt bånd som lyser i takt med scenelysene. Jeg tar meg i å lure på om de har skrevet ned alt de noen gang har hatt lyst til å gjennomføre på en konsert, og tatt det med til Spektrum. På tre timer skal vi få både gjensyn med gamle trønderske helter, en folkevogn kabriolet og komme virkelig tett på opplevelsene fra de siste tretti årene. Det er bare å stålsette seg.

Ikke bare er Sirkus D.D.E. et kjærlighetsbrev til egen karriere, det er også et kjærlighetsbrev til Frode Viken. Hva hver enkelt velger å tro på skal jeg ikke legge meg bort i, men ingen kan fornekte Vikens tilstedeværelse i kveld. Under «Alt det fine vi hadd sammen», er det knapt e tørt øye i salen mens bildene av Viken ruller over Spektrum. Jeg hadde personlig aldri trodd jeg kom til å gråte av D.D.E., men her er vi.

Kritikere har revet de i fillebiter. Unge byfistrøndere har skjemtes. «Vi har vel aldri fått noe mer enn tre på terningen», forteller Brøndbo fra scenen. For kjernefansen elsker de jo uansett, og de ble allikevel et av Norges mest folkekjære band. Så, hva betyr vel en kritikers mening? En konsertanmeldelse koker først og fremst ned til om en burde fått med seg denne konserten eller ikke. Og jeg kan ikke huske å ha kost meg så mye som jeg gjorde i kveld på lenge.

Kanskje var det da bandet dukket opp i South Park-lignende animasjoner. Eller da «Best uten Ball» ble en medley av stadionrock. Eller kanskje var det bare den genuine gleden, stoltheten og tydelige «Shit, vi klarte det»-stemninga over det hele. Selv ikke under «E6», «Rompa Mi» eller «Vi Ska Fæst», kjenner en lukta av heimert eller svette. Og ja, skjorta til Bjarne Brøndbo ryker på et tidspunkt – men den kommer fort på igjen. Skyver en alle stereotypene og «Rai Rai»-vitsene vekk, står det fremdeles igjen et fjellstøtt grunnlag. D.D.E. er fullblodige «entertainers», og klarer fremdeles hevde seg i toppen av sin sjanger etter tre ti år. Det fortjener både respekt og applaus.

«Jeg tror dere har arrangert Trondheims sykeste fest» utbryter en nordlending mens scenen tas fra hverandre, og Spektrum sakte tømmes.

Ja, men så fortjente de heller ikke mindre.

