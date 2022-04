- Det handler om vold, om hvordan menn og kvinner lever sammen i et samfunn, om et hierarkisk system av riddere, og om hvilke regler som gjelder. Det er også interessant å spørre seg om moral i seg selv er bra. Eller om det bare er noe vi må organisere i livene våre fordi det ikke alltid er mulig for oss å ha tilgang til våre virkelige følelser. Eller ha empati med mennesker, forteller den tysk-iranske regissøren Mina Salehpour. Vi møter henne mellom prøvene på «Parsifal», noen dager før premieren.