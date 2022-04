En anna Sondre, absolutt ikke en dårligere en

Mitt siste møte med Sondre Justad var i 2019. Da holdt han konsert i skikkelig trøndersk ruskevær like borti gata for Adressabygget, iført kledelig oransje nettingtrøye. Justad har alltid vært en person som tilsynelatende har likt å tøye grenser, bare ikke når det gjelder musikken eller privatlivet sitt. Med «En anna mæ» stadfester ikke bare Justad en ny epoke av eget liv og karriere, han viser også frem resultatet av det en står igjen med når en klarer være seg selv 110%. Anmelderens «Paradise Hotel»-referanser til side, «En anna mæ» er et godt og gjennomført album som blåser friskt liv i det som begynner å bli ganske ihjelspilte låter både på festivaler og på radio.