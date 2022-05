- For oss var det aldri noe alternativ at vi ikke skulle være her. Den tanken har aldri slått oss. Det har entydig vært positivt å bygge på det gamle teateret, sier Berit Tiller, direktør ved Trøndelag Teater. Hun var med og planla utbyggingen av den nye delen ved Trøndelag Teater som foregikk frem mot 1997, og hun er der fortsatt.