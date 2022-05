Godt og rørende med Nick og Warren

Mandag kom nyheten om at Nick Caves sønn Jethro (31) var funnet død i Australia. I 2015 døde Caves 15-årige sønn Arthur etter et fall i Brighton. Det dødsfallet har preget Caves musikk og framferd siden. Den nye dokumentarfilmen «This Much I Know To Be True» som vises eksklusivt på Cinemateket i Trondheim fram til søndag, er først og fremst en port inn til hvordan Nick Cave og hans samarbeidspartner Warren Ellis skaper og foredler musikk for tida.