Bill Skarsgård i årets mest sjarmerende serie så langt

Hva er sjansen for at noe slikt kan skje? Hør bare her. Stellan Skarsgård, internasjonalt kjent skuespiller fra Sverige, kjent fra en rekke filmer får fem sønner. Alle disse blir skuespillere hvorav fire av disse har nå en internasjonal filmkarriere som skuespillere og den yngste som er bare ni år, er også i ferd med å bli internasjonalt kjent. Hva er oddsen?