Denne miniserien på fire episoder på Disney+ er skapt av Antoine Chevrollier, en av hovedregissørene av den gode franske agentserien «Le Bureau». Han har uttalt at den er inspirert av det eminente truecrime-dramaet «When they see us» (2019) på Netflix. Som den pirker «Oussekine» i en politiskandale, nemlig drapet på en ung student i 1986.