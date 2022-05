Fullformatskonsert i klam innpakning

Så var vi her igjen. Det har gått drøye to år siden sist gang James LaBrie, og resten av gjengen i Dream Theater gjestet Trondheim og Trondheim spektrum. Siden den gang har de rukket å både gi ut album og vinne sin aller første Grammy for låta «The Alien». Sistnevnte blir nok en åpenbar del av kveldens setliste, så vel som andre innslag fra «A View from the top of the World». En albumtittel som er cirka like lang som en gjennomsnittlig Dream Theater-låt der, altså.