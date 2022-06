Endelig er denne flotte sommertradisjonen tilbake

Saken oppdateres.

Det er snart 40 år siden tradisjonen med sommerteater på Munkholmen oppsto.

Lenge var de årlige musikal-oppsetningen til Teaterlaget i BUL det eneste kulturtilbudet til barnefamlier i første del av sommerferien. Nå er kulturtilbudet bredere, men fortsatt er premieren på sommerens oppsetning på Munkholmen en stor begivenhet.

LES OGSÅ: Dette har Benjamin drømt om siden han var seks år

Ikke minst i 2022, med den første oppsetningen etter to års pandemipause. Det var med andakt vi satte oss ned i tribuneanlegget i det jevnt kalde tårnet på holmen, med det gjenkjennelige ullteppet over oss. Vi hadde forventning om å bli underholdt, småskremt og rørt.

Her kan du se bildefortellingen fra forestillingen: Sverre spiller en rampete tekopp

Og det ble vi!

Skjønnheten og udyret ble første gang satt opp av BUL i 2010. Marita Rødsets dramatisering, Sunniva Skjesol Hovdes musikk og Berit Haltviks Withs kostymedesign fra den gang er utgangspunktet for oppsetningen til regissør Ingrid Kummeneje, musikalsk leder Øyvind Jo Heimdal Eik og kostmeansvarlig Vigdis Skauvik Rian. Det gamle og nye i musikk, regigrep og kostymer utgjør en sømløs fortelling.LES Skjønnheten og udyret er et gammelt fransk eventyr, som er blitt godt kjent i Disney-versjon. Man vil kunne tro at en musikal bygget på originalen vil skuffe de mange som har sine referanser til Disney. Men det vil i så fall være helt i starten, for dette er en historie man raskt dras inn i - med skikkelig gode sanger flott formidlet både i solo- og fellesnummer.

En god tekst som ligger i bunn, skrellet for overflødig dill og krydret med fine dramaturgiske grep. Et spesielt sjarmerende grep er fortellerkvartetten som er innom med jevne mellomrom og formidler fremdriften i stikkordpreget tekst.

Ulikt Disney-versjonen starter fortellingen ved selve starten, i det øyeblikket den selvopptatte og usympatiske prinsen (Håkon Salberg) blir forhekset, gjort om til et udyr. Så formidles den videre historien kronologisk gjennom tre faste tablåer: i udyrets slott med hans forheksede tjenerskap, hjemmet til skjønnheten Belle (Erle Kulset Merakerås), hennes kjære papa og to overfladiske og usympatiske storesøstre, og torget i landsbyen der varer bys frem og lokale nyheter blir formidlet.

LES OGSÅ: Blir mobbet, men slår tilbake

På en reise forviller papa (Torbjørn Rørtveit) seg inn i det forheksede slottet og vekker udyrets sinne. Udyret vil drepe ham, men gir ham lov til å først dra tilbake til landsbyen for å si farvel til sine døtre. Men det er Belle som drar tilbake til slottet, i håp om å få udyret til å endre sin beslutning. Belles ankomst gir tjenerskapet håp om at forbannelsen endelig kan bli brutt. Men vi skal gjennom mye spenning før vi ender i en lykkelig slutt.

Prinsen Håkon Salberg må spille mesteparten av stykket godt pakket inn i et udyrkostyme, noe som umuliggjør mimikk og vanskeliggjør det å nå ut med stemmen. Men han fikser de utfordringene bra, ikke minst i den fasen der han forandrer seg. Erle Kulset Meråkerås er flott som den tvers gjennom gode Belle, fremstiller henne på en avslappet, men overbevisende måte - og uten å gjøre henne alt for prektig. Dynamikken mellom henne og søstrene, fremstilt av Kristine Mehus Stornes og Idunn Bråthen, er blant stykkets morsomste elementer.

På eventyrs vis er menneskene i denne historien enten veldig snille eller veldig slemme. Belle og hennes papa er gjennomført gode. Prinsen /udyret, Belles søstre og hennes beiler Marcel er overfladiske og egoistiske. Men så er det likevel ikke så enkelt, for opptil flere av de onde endrer seg i løpet av forestillingen.

Teaterlaget i BUL Nidaros er delt inn i avdelinger for barn, ungdom og voksne som hver jobber med sine prosjekter. Men på sommerteateret på Munkholmen samarbeider de. Det har vært en del av suksessformelen at erfarne voksne amatørskuespillere drar sin del av lasset. I år er det færre voksne med, og dermed desto større ansvar på ungdommene. Det fikser de veldig bra. Men det gjør sannelig også de yngste. I en oppsetning med kun amatører er det selvsagt litt ujevnt både med teknikk, presisjon og konsentrasjon. Men det er en fryd å følge den dedikasjon og innlevelse hver enkelt legger inn, ikke bare når de skal bære en scene alene, men også når de er en del av et større tablå eller sangnummer.

Årets sommerteater hadde premiere fredag kveld, men denne anmeldelsen er basert på generalprøven torsdag. Da oppsto det et knippe problemer, nesten en forbannelse, med både mikrofontrøbbel (blant annet overdøvet uværseffekter dialogen i starten) og en hovedrolleinnehaver tvunget til å spare på stemmen til premieren. Anfall av jernteppe (men ikke blant de yngste) gjorde sufflørens jobb hektisk en periode.

Men dette ble nok for det første ganske sikkert ordnet opp i til premieren, og dessuten ikke noe stort problem for totalopplevelsen. Dette var garantert langt mer stress for ensemblet enn oss i salen.

Det er er herlig at teaterlaget i BUL er tilbake på Munkholmen, at verden føles normal igjen.

Anmeldt av OLE JACOB HOEL